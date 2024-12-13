Нейрохирург Карагозян заявил, что игнорирование болей в спине и пояснице может привести к отказу ног

Болевые ощущения в спине или пояснице могут указывать на наличие патологий в поврежденных позвонках. Об этом рассказал нейрохирург Арсен Карагозян в беседе с сайтом «Газета.ru» .

Специалист отметил, что игнорирование этой проблемы и отсутствие своевременной терапии в конечном итоге запускает проблемы с мочеиспусканием и нарушает подвижность человека, вплоть до полного отказа ног, передает kp.ru.

Чаще всего боли в области спины возникают на фоне малоподвижного образа жизни и сидячей работы. Важно соблюдать умеренную физическую активность, обилие упражнений не менее вредно для позвоночника, добавил Карагозян.