Нейрохирург Карагозян заявил, что игнорирование болей в спине и пояснице может привести к отказу ног

Болевые ощущения в спине или пояснице могут указывать на наличие патологий в поврежденных позвонках. Об этом рассказал нейрохирург Арсен Карагозян в беседе с сайтом «Газета.ru».
Специалист отметил, что игнорирование этой проблемы и отсутствие своевременной терапии в конечном итоге запускает проблемы с мочеиспусканием и нарушает подвижность человека, вплоть до полного отказа ног, передает kp.ru.
Чаще всего боли в области спины возникают на фоне малоподвижного образа жизни и сидячей работы. Важно соблюдать умеренную физическую активность, обилие упражнений не менее вредно для позвоночника, добавил Карагозян.
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