Нейрохирург Григорьев развеял миф об опухолях мозга от гаджетов

Врач-нейрохирург Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, кандидат медицинских наук Илья Григорьев в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что опасения по поводу влияния современных технологий на здоровье не всегда имеют под собой основания.

«Сотовые телефоны, беспроводные наушники не влияют на возникновение опухоли мозга. Если вы работали явно во вредной среде, например, на химическом производстве — да, действительно, в некоторых случаях мы знаем, что частота образования опухолей может быть больше», — сказал он.

Ранее заведующая неврологическим отделением № 3 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Елена Малыхина сообщила, что никотин усугубляет течение болезни Паркинсона. По ее словам, табак наносит дополнительный ущерб головному мозгу, поражая микрососуды.