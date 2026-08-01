Нейрохирург Чехонацкий объяснил, как помочь при травме позвоночника

При подозрении на травму после ныряния пострадавшего нельзя сажать или резко поворачивать. Нейрохирург Андрей Чехонацкий рассказал о правилах первой помощи, сообщает «Саратов 24» .

Травму позвоночника можно заподозрить, если человек после прыжка не выныривает, лежит в воде лицом вниз и не двигается. Признаками также бывают резкая боль в шее, затылке или между лопатками, онемение, покалывание, невозможность пошевелить руками или ногами, деформация шеи, спутанность сознания и нарушение дыхания.

Если пострадавший не дышит, его нужно немедленно извлечь из воды, сохраняя прямую линию тела. На твердой поверхности следует начать сердечно-легочную реанимацию: спасение жизни важнее идеального обездвиживания.

Дышащего человека нужно аккуратно перевернуть на спину и уложить на ровную твердую поверхность, сохраняя ось «голова — шея — спина». Нельзя подкладывать валик под шею или приподнимать ее. До приезда скорой необходимо контролировать дыхание и сознание, укрыть пострадавшего и не позволять ему вставать или разминать шею.

При рвоте человека поворачивают на бок единым блоком, поддерживая голову. Нельзя сажать пострадавшего, ставить на ноги, тянуть за голову, волосы или конечности, скручивать туловище, давать пить и есть.