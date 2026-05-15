Нейрогастроэнтеролог Симаков предупредил, что офисные угощения могут быть вреднее фастфуда

Нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков предупредил, что офисные угощения, такие как печенье и конфеты, могут быть вреднее фастфуда, если становятся заменой полноценного обеда. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что основная проблема перекусов не в калориях, а в нарушении режима питания.

По словам специалиста, из-за перекусов человек начинает питаться нерегулярно, не чувствует насыщения и быстро снова испытывает голод.

«Сидячий образ жизни в офисе — это уже зона риска по запорам. А если сверху идет сухомятка, печеньки, шоколадки и человек толком не обедает, то потом появляются тяжесть, вздутие и проблемы со стулом», — процитировал RT Симакова.