Нейрогастроэнтеролог Симаков отметил, что разовая прибавка в весе обычно указывает на сбой питьевого режима

Врач-нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал «Газете.Ru» , что колебания веса у взрослого человека в пределах двух-трех килограммов могут быть нормальными. Они часто связаны с употреблением алкоголя, соленых продуктов, большого объема еды или нарушением питьевого режима.

По словам специалиста, гликоген — это форма запаса глюкозы, которая хранится в мышцах и печени. Когда его становится больше, вместе с ним удерживается и часть жидкости. Поэтому на весах может появиться прибавка, хотя речь не идет о быстром наборе жировой массы, отметил KP.RU.

Эксперт подчеркнул, что разовая прибавка веса чаще всего говорит не о лишнем весе, а о воде, гликогене, соли, объеме еды и особенностях питьевого режима.

Life.ru сообщил, что отеки ног могут быть связаны с неправильной работой венозной или лимфатической системы. Понять это можно с помощью простого теста из трех вопросов.