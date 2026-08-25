Нейрогастроэнтеролог Симаков объяснил, что даже в состоянии полного покоя человек расходует тысячи калорий

Даже если человек проводит весь день в помещении и почти не двигается, он все равно тратит значительное количество калорий. Об этом «Газете.Ru» рассказал нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

По словам специалиста, калории расходуются на поддержание температуры тела и обеспечение активного обмена веществ. У мужчин весом около 80 килограммов в покое может уходить до 1800 ккал, а у женщин весом около 55 килограммов — до 1400 ккал в сутки, отметило ИА НСН.

Врач отметил, что возраст тоже влияет на расход калорий: в молодые годы обмен веществ может быть быстрее из-за процессов роста организма. Заметное снижение скорости обмена веществ начинается чаще всего после 60 лет.

Также нейрогастроэнтеролог подчеркнул, что чем больше масса тела, тем больше энергии требуется даже в покое. Например, у мужчины весом 140 килограммов расход калорий в покое может достигать 2600–2700 ккал.

Симаков добавил, что физическая активность значительно увеличивает общий расход калорий. Поэтому даже небольшие движения, прогулки и физическая работа вносят значительный вклад в общую картину энергозатрат.