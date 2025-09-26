Нейрофизиолог Викс призвала не ужинать красным мясом и макаронами, чтобы избежать ночных кошмаров

Нейрофизиолог Райбел Викс сообщила, что пища со стимулирующими свойствами может приводить к ночным кошмарам. Эксперт объяснила, что трудноперевариваемые продукты создают дополнительную нагрузку на организм, что влияет на содержание сновидений. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на сайт 20minutos.

Как отметила специалист, некоторые из таких продуктов содержат стимулирующие вещества, которые воздействуют на активность мозга во время сна. На этом фоне Викс рекомендовала отказаться от шоколада, картофеля фри, макаронных изделий, сыра и красного мяса перед сном.

Кроме того, следует избегать кофеина и алкоголя, так как они также ухудшают качество ночного отдыха. В качестве альтернативы ученый предложила легкие ужины из овощей, фруктов и травяных чаев.