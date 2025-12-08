Нейроэндокринолог Потешкин призвал не пить воду сверх нормы, чтобы ускорить похудение

Врач-нейроэндокринолог, доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Юрий Потешкин в беседе с KP.RU пояснил, как правильно ориентироваться в потреблении жидкости.

По словам эксперта, потребность организма в воде регулирует центральная нервная система. Когда воды становится меньше, чем требуется, мозг посылает сигнал — человек чувствует жажду, написала «Газета.Ru».

«Это и есть единственный верный критерий, заложенный в нас природой», — подчеркнул специалист.

Потешкин также предостерег от чрезмерного употребления воды, особенно с целью «забить голод» или ускорить похудение. Попытки пить сверх меры могут вызвать стресс, так как почки и без того грамотно фильтруют лишнюю жидкость.