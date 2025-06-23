Нейробиолог Алипов развеял опасения о вреде коротких видео для мозга

Нейробиолог Владимир Алипов опроверг миф о том, что просмотр коротких видео приводит к «гниению мозга». Как сообщил KP.RU , нет никаких научных данных, подтверждающих негативное влияние коротких видео на мозг человека.

«Нет никаких данных в современной литературе, которые бы показывали, что если человек проводит время за компьютером, в социальных сетях, просматривает короткий контент, то это вызывает „гниение мозга“ или какие-то другие изменения, которые никак нельзя откатить», — пояснил эксперт.

Алипов также отметил, что привычка смотреть короткие видео больше связана с эмоциональным состоянием человека, а не с самим контентом. По его словам, в состоянии стресса или тревоги человеку сложнее концентрироваться на длинных подкастах или книгах, поэтому он предпочитает короткий контент. Это помогает отвлечься.