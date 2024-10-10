Неизвестные науке вирусы нашли на привычных вещах в ванной комнате

Специалисты Северо-Западного университета в штате Иллинойс обнаружили на душевых лейках и зубных щетках более 600 вирусов, многие из которых неизвестны науке. Результаты исследования опубликовал журнал Frontiers in Microbiomes .

Ученые проверили бытовые биопленки в квартирах среднестатистических американцев на наличие вирусов. Они проанализировали 34 набора генов микроорганизмов с зубных щеток, 92 метагенома с душевых леек и обнаружили целый микромир — 22 полные, 232 высококачественные и 362 среднекачественные вирусные единицы. Среди них оказалось много новых, не описанных наукой фагов.

Кроме вирусов авторы исследования нашли в образцах бактерии. В зубных щетках присутствовали Klebsiella, Streptococcus и Veillonella, связанные с микробиомом человека, а на душевых лейках Sphingopyxis, Sphingobium и Aquabacterium, обычно встречавшиеся в почве или питьевой воде.

Другая группа ученых назвала настоящими инкубаторами болезнетворных микроорганизмов поролоновые губки для мытья посуды, сообщили «Известия». На них нашли возбудителей менингита и кишечных инфекций.