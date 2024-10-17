Нефролог Пыриков: большой вес повышает шансы на образование камней в почках

Нефролог Данила Пыриков рассказал о методах профилактики болезней почек. Об этом сообщила «Газета.ru».

Врач посоветовал минимизировать количество красного мяса и соли в рационе. Кроме того, необходимо следить за весом.

«Ожирение повышает шансы на образование камней в почках», — пояснил медик.

По его словам, необходимо как можно чаще употреблять овощи и фрукты. Также для здоровья органа важно пить два-три литра воды в день, добавили «Известия».

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