Нефролог Пыриков: большой вес повышает шансы на образование камней в почках
Нефролог Данила Пыриков рассказал о методах профилактики болезней почек. Об этом сообщила «Газета.ru».
Врач посоветовал минимизировать количество красного мяса и соли в рационе. Кроме того, необходимо следить за весом.
«Ожирение повышает шансы на образование камней в почках», — пояснил медик.
По его словам, необходимо как можно чаще употреблять овощи и фрукты. Также для здоровья органа важно пить два-три литра воды в день, добавили «Известия».
Дипломаты навестили россиянку, родившую в аэропорту Антальи
Еще 4 ребенка-сироты получат жилищные сертификаты в Ленинском до конца года
«Газель» столкнулась с легковушкой в Дагестане, пострадали 15 человек
Мастер-классы по профориентации провели для школьников с ОВЗ в техникуме в Павловском Посаде
«Сначала сказали поджечь кинотеатр». Студентка спалила номер в отеле Москвы по заданию ВСУ
Лучшие туристические организации наградили в Серпухове
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте