Нефролог Корсева рассказала, что кофе положительно влияет на работу почек

По словам специалиста, кофе оказывает как физиологические, так и психологические эффекты. Одним из ключевых его действий является блокировка аденозина. Этот компонент способствует расслаблению и улучшению сна, но при его блокировке происходит стимуляция дофамина, что позволяет человеку быть более энергичным.

Кроме того, врач отметила, что современные исследования показали, что употребление до четырех чашек кофе в день может быть полезным при наличии мочекаменной болезни благодаря его мочегонным и диуретическим свойствам. Однако Екатерина Корсева подчеркнула, что кофе следует запивать водой.