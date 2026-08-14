Нефролог Азаренкова опровергла миф о «чистке почек» арбузом

Врач-нефролог Ольга Азаренкова обозначила, что арбуз не очищает почки и может ухудшить состояние при тяжелых заболеваниях органа, сообщает «Царьград» .

Почки самостоятельно выводят из организма продукты азотистого обмена, токсичные и чужеродные соединения, а также многие лекарства. Дополнительная «чистка» им не нужна, рассказала Азаренкова.

При показаниях к повышенной водной нагрузке арбуз может быть полезен, однако его эффект сопоставим с дыней, огурцами или обычной водой. Специальных свойств для работы почек у ягоды нет.

При острой почечной недостаточности и на поздних стадиях хронической болезни почек врачи, напротив, ограничивают объем жидкости. Арбуз в этих случаях способен усугубить состояние и привести к тяжелым последствиям, пишет aif.ru.

Азаренкова посоветовала не следовать рекомендациям из интернета и обращаться к специалисту.