Нефролог Амитова предупредила о риске болезней почек из-за БАДов и диет

Врач-нефролог Марина Амитова рассказала «Москве 24» , что бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАДов) и витаминов, а также увлечение белковыми диетами могут привести к заболеваниям почек.

12 марта отмечается Всемирный день почки. Специалист напомнила, что привычка сдерживать позывы к мочеиспусканию может быть опасной для здоровья. Это может вызвать заброс содержимого мочевого пузыря обратно в почки, что грозит воспалением органов и хронической болезнью.

«Например, витамин С в большом количестве способен приводить к формированию камней», — отметила Марина Амитова. Она подчеркнула, что употребление БАДов без рекомендации врача дает нагрузку на почки и может привести к их повреждению.

Люди, предпочитающие белковые диеты, также должны быть осторожны. Если уже есть нарушения почечной функции, такая пища может спровоцировать развитие гиперурикемии — повышение уровня мочевой кислоты в крови, что разрушает ткани органов и приводит к камнеобразованию.

Нефролог подчеркнула важность ограничения употребления соленых продуктов. Натрий нарушает работу сосудов и приводит к развитию гипертонической болезни, а из-за нее прежде всего страдают почки, сердце и глаза. Поэтому важно следить за показателями артериального давления и вовремя снижать его назначенными лекарственными средствами.