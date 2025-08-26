Недостаточное потребление жидкости назвали основной причиной мочекаменной болезни

Мочекаменная болезнь — это урологическое заболевание, при котором образуются камни в мочевыводящих путях. Оно сопровождается болезненными коликами, частыми позывами к мочеиспусканию и кровью в моче. Врач уролог-андролог Светлана Калинина рассказала «Газете.Ru» о главных факторах риска развития мочекаменной болезни.

«Мочекаменная болезнь — это мультифакторное заболевание, и в большинстве случаев причиной ее возникновения является сочетание нескольких факторов», — отметила Калинина.

К основным факторам риска она отнесла недостаточное потребление жидкости.

«Это, пожалуй, самый важный фактор риска. Недостаточное количество жидкости приводит к увеличению концентрации солей в моче, что способствует образованию кристаллов, которые со временем могут превратиться в камни», — пояснила врач.

Неправильное питание. «Чрезмерное потребление определенных продуктов может повысить риск образования камней», — добавила Калинина.

К таким продуктам относятся те, что содержат много оксалатов (шпинат, ревень, щавель, шоколад, орехи), животный белок (красное мясо, птица, рыба), соль, сахар и фруктозу.