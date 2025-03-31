«Не все антибиотики подходят». Вирусолог рассказал о лечении нового вируса с кровавым кашлем
Врач Зверев: не все антибиотики подходят для лечения микоплазменной инфекции
Роспотребнадзор признал, что среди россиян гуляет опасная респираторная болезнь, похожая на микоплазменную пневмонию, которой люди заражаются тысячами. Что это за инфекция, насколько она опасна и стоит ли ее вообще бояться, в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказал вирусолог и иммунолог, доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев.
Коварная бактерия
Заболевшие рассказывают, что течение болезни выглядит стремительно: человек был здоров, а буквально через пару часов сваливается с высокой температурой и с кашлем, иногда кровавым.
По словам вирусолога, микоплазма это не вирус, а бактерия, которая уже давно известна медицине и не вызывает особенных опасений у врачей.
«Она была всегда. Просто после коронавирусной инфекции мы стали обращать внимание на все такие вспышки заболеваемости. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, иногда такое внимание и некий ажиотаж при инфекциях, которые мы знали и с которыми справлялись всегда, чрезмерны. Потому что протекает болезнь как обычно, мы справляемся, смертельных случаев нет, и все хорошо», — объяснил Зверев.
При этом он отметил, что тяжелое течение заболевания может быть у людей с ослабленным иммунитетом и после перенесенной другой болезни. А для успешного и быстрого лечения нужно правильно подобрать лечение.
Самое главное — подобрать правильное лечение. Не все антибиотики подходят для лечения микоплазменной инфекции, потому что она не имеет клеточной стенки такой, как у большинства бактерий, поэтому не все антибиотики могут подействовать на микоплазму.
Виталий Зверев
вирусолог
Спасибо коронавирусу
По словам иммунолога, сейчас после пандемии коронавируса в стране очень хорошо налажена диагностика респираторных заболеваний, что значительно упрощает борьбу с подобными вспышками.
«У нас сейчас очень хорошо налажена диагностика. Надо сказать „спасибо“ Роспотребнадзору, который во время пандемии ковида сделал диагностику практически на все известные инфекции, которые существуют. И поэтому сейчас достаточно легко провести дифференциальную диагностику и правильно начать лечение. Я думаю, что здесь тоже мы справимся, как обычно справлялись», — заверил эксперт.