«Не все антибиотики подходят». Вирусолог рассказал о лечении нового вируса с кровавым кашлем

Роспотребнадзор признал, что среди россиян гуляет опасная респираторная болезнь, похожая на микоплазменную пневмонию, которой люди заражаются тысячами. Что это за инфекция, насколько она опасна и стоит ли ее вообще бояться, в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказал вирусолог и иммунолог, доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев.

Коварная бактерия

Заболевшие рассказывают, что течение болезни выглядит стремительно: человек был здоров, а буквально через пару часов сваливается с высокой температурой и с кашлем, иногда кровавым.

По словам вирусолога, микоплазма это не вирус, а бактерия, которая уже давно известна медицине и не вызывает особенных опасений у врачей.

«Она была всегда. Просто после коронавирусной инфекции мы стали обращать внимание на все такие вспышки заболеваемости. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, иногда такое внимание и некий ажиотаж при инфекциях, которые мы знали и с которыми справлялись всегда, чрезмерны. Потому что протекает болезнь как обычно, мы справляемся, смертельных случаев нет, и все хорошо», — объяснил Зверев.

При этом он отметил, что тяжелое течение заболевания может быть у людей с ослабленным иммунитетом и после перенесенной другой болезни. А для успешного и быстрого лечения нужно правильно подобрать лечение.