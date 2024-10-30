Сегодня 15:31 Не отрезают пуповину и берут домой плаценту. В России вырос спрос на «лотосовые» роды 0 0 0 Фото: Unsplash Здоровье

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В России набирают популярность так называемые «лотосовые» роды, когда новорожденным младенцам не перерезают пуповину, а ждут, когда она пересохнет и отвалится самостоятельно. Приверженцы подобного рождения детей считают, что это сказывается на ребенке исключительно благотворно. Как обстоят дела на самом деле, разбирался 360.ru.

«Лотосовые» роды Сати Казановой Практика «лотосового» рождения появилась еще в 1995 году на Бали. Со временем ее начали применять и в других странах мира. В 2024-м подобные роды неожиданно стали популярны в России. Спрос на них, по данным Shot, подскочил аж на 30%.

На минувшей неделе своим опытом таких родов поделилась Сати Казанова. Ее дочь появилась на свет в Москве 23 октября.

В своем Instagram* певица призналась, что всегда мечтала именно о «лотосовом» рождении в домашних условиях, но все-таки решила не рисковать и отправилась в роддом, где ей создали максимально комфортные условия.

Фото: Unsplash

«Понимая, что беременность поздняя и столь драгоценная, мы выбрали обстоятельства, в которых возможно создать желаемую нами атмосферу и, что очень важно, компетентное врачебное сопровождение, настроенное на такие же органичные роды», — рассказала Сати. В итоге, по ее словам, все получилось «значительно прекраснее», чем она даже могла пожелать. В распоряжении артистки была даже ванна со свечами и лепестками роз, а родовой блок стал в целом больше похож на «некий храм с цветами и звучанием сакральных мантр».

На родах присутствовал и ее муж — итальянский фотограф Стефано Тиоццо. Певица убеждена, что и она сама, и супруг «прошли могучее просвещение». Имя первенца Казанова пока не раскрыла.

Фото: Unsplash

Что такое «лотосовые» роды, мнение доулы Профессиональная доула и мать четверых детей Анастасия Ерина позже предположила, что у Казановой, вероятно, были не истинные «лотосовые» роды. В комментарии Telegram-каналу «Сплетница Кэт» специалист пояснила, что сейчас такое название дают просто отсроченному пересечению пуповины.

«Это не совсем корректное название, но оно звучит красиво и используется как маркетинговый ход. То есть пуповину пересекают не сразу, как ребенок родился, а через несколько часов, когда она отпульсирует и малыш получит всю свою кровь и стволовые клетки», — рассказала Еремина.

Фото: Unsplash

При настоящих «лотосовых» родах, по ее словам, ребенок остается соединен с плацентой до того, как пуповина сама не пересохнет. И этот процесс занимает от нескольких дней до недели и дольше. «Плаценту помещают в миску или тазик и пересыпают солью, лепестками цветов и душистыми травами (отсюда и появилось название „лотосовые“, — прим. ред.), и она находится рядом с малышом», — добавила доула. Отдельно она отметила, что особой пользы в таких родах лично она не видит, хотя многие женщины придают «лотосовому» рождению «сакральный смысл».

Фото: Unsplash

«Лотосовые» роды в Москве В столице «лотосовые» роды предлагают проводить частные клиники. Ценник, как выяснил Shot, составляет примерно 200 тысяч рублей. Приверженцы «лотосового» рождения убеждены, что он помогает ребенку появиться на свет, не нарушая «естественный ход событий». В одном из частных медучреждений заявляют, что пациентки при желании могут ждать пять-семь дней «пересыхания пупочного канатика», а плаценту им потом запросто отдадут домой.

Мнение врачей о «лотосовых» родах

Фото: Unsplash

Несмотря на сообщения СМИ о росте популярности этого явления, говорить о том, что «лотосовое» рождение широко распространено нельзя, хотя у этого у модного тренда есть свои поклонники, например, женщины, мечтающие о каких-то особых родах своей мечты, отметила в беседе с 360.ru акушер-гинеколог и репродуктолог Мария Милютина. «Конечно, это модный тренд, мы не можем говорить, что здесь действительно есть составляющая, приносящая реальную пользу. В таких случаях важен контроль за состоянием новорожденного, так как мы боимся сепсиса, то есть заражения крови, инфицирования», — подчеркнула специалист. Профессор, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский в комментарии Shot отметил, что эта процедура очень опасна для младенца. Все дело в том, что при «лотосовых» родах может начаться гнойное воспаление и придется оперировать грудничка, предупредил он. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.