Названы три простых способа избежать скачков давления

Весной из-за погодных контрастов обостряются многие хронические заболевания. Врач-кардиолог, терапевт СМ-клиники в Санкт-Петербурге Валентина Байдина рассказала изданию «Доктор Питер» , как не допустить обострения гипертонической болезни в этот период.

Специалист назвала три простых способа, как спокойно пережить это непростое время. Во-первых, необходимо усилить контроль за артериальным давлением. Его нужно постоянно мониторить, а не измерять для галочки или когда самочувствие резко ухудшится.

Байдина пояснила, что в течение хотя бы недели это нужно делать три-четыре раза в день, чтобы отследить динамику, понять, имеется ли тенденция к его повышению давления. Кроме того, человек сможет избежать скачков давления, если похудеет.

«Исследования показывают, что каждый лишний килограмм способен повышать систолическое давление на один-два миллиметра ртутного столба», — подчеркнула врач.

Если снизить массу тела даже на три-пять килограммов, то это уже позволит заметно улучшить и показатели давления, и самочувствие.

Третьей рекомендация от врача — найти баланс физической активности. По ее словам, важно гулять перед сном на свежем воздухе. Это не только улучшит качество сна, но и позволит снизить уровень стресса и адаптировать биоритмы к смене сезонов.

Ранее кардиолог Юлия Маршинцева рекомендовала гипертоникам измерять давление не менее трех раз в сутки.