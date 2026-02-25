Названы тревожные «звоночки», указывающие на приближение инфаркта

Кардиохирург Джереми Лондон предупредил, что ощущение сдавленности или дискомфорта в груди могут указывать на приближающийся инфаркт. Об этом сообщило британское издание The Mirror .

Лондон, у которого более 750 000 подписчиков в TikTok, перечислил симптомы, которые могут указывать на серьезные проблемы с сердцем.

«Первый и самый тревожный симптом — это боль в груди или, чаще, ощущение сдавленности в груди», — сказал он.

Если дискомфорт возник при физической активности и прошел после отдыха, то это может говорить о том, что сердечная мышца испытывает нехватку кислорода. Это состояние называется стенокардией, оно может быть связано с ишемической болезнью сердца, которая является одной из основных причин сердечных приступов и госпитализаций.

Лондон добавил, что не следует игнорировать и такие признаки, как необычная усталость или резкое снижение выносливости без явных причин. Если появилась одышка, то на может быть признаком сердечной недостаточности. Важно сразу обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы сохранить свою жизнь и избежать серьезных последствий для здоровья.

Ранее кардиолог Татьяна Романенко предупредила, что объем талии связан с риском инфаркта: чем он больше нормы, тем они выше. Для женщин объем талии не должен превышать 80 сантиметров, а у мужчин — 94.