Названы способы избавить курятину от антибиотиков в домашних условиях

Специальная обработка позволит избавить куриное мясо от антибиотиков и стероидов, которые использовали при выращивании птицы. Врач-диетолог Лидия Голубенко назвал сайту «Хибины» три метода очищения продукта.

Она посоветовала в первую очередь снимать кожицу с тушки. Диетолог объяснила, что в ней много жира, а именно в жировой ткани накапливаются стимуляторы роста и противомикробные вещества.

Вторым способом избавления от химических веществ станет замачивание в воде с большим количеством соли или лимонного сока. Голубенко сообщила, что достаточно подержать мясо в растворе около двух-трех часов, а затем промыть.

В-третьих, при варке супа из курицы диетолог призвала сливать бульон после первых двух закипаний и промывать мясо холодной водой.

Контрольные закупки мяса проводит Роскачество. Во время очередной проверки в курином филе нескольких российских марок обнаружили побочный продукт хлорирования.