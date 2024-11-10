Названы способствующие похудению супы

Правильно сваренный суп способен приглушить чувство голода и привести к потере лишнего веса. Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила радиостанции Sputnik , что нужно варить его на овощах.

«Правильными можно считать, прежде всего, овощные супы. Если такой суп теплый, он создает объем в желудке и гасит выработку гормона голода — грелина. И дальше уже минут через 20 кровь начинает насыщаться глюкозой, в мозг поступает сигнал о том, что человек сыт», — сказала она.

Ускорить насыщение можно, добавив в суп гренки из цельнозернового или ржаного хлеба. Соломатина сообщила, что в таком случае человек съест второе блюдо с меньшим аппетитом, а от десерта откажется.

Жирные, высококалорийные супы, по ее словам, наоборот подстегнут аппетит и вызовут прибавку веса. Диетолог посоветовала не увлекаться солянкой и бульонами на костях.

Врач-диетолог Ирина Торопыгина заявила, что солянка особо опасна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за добавления копченостей. Она назвала этот суп худшим из существующих.