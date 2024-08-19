Названы причины частых головных болей
Невролог Мартынов: частые головные боли говорят о хронической мигрени и стрессе
Частые головные боли могут указывать на стресс, усталость, проблемы со зрением и гормональные изменения. Об этом РИА «Новости» сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.
«Частые головные боли могут быть признаками хронической мигрени. Также они могут быть предвестниками стресса, усталости, напряжения мышц шеи и плеч», — пояснил он.
По словам невролога, причиной постоянных головных болей в области лба, вокруг глаз может быть синусит и воспаление носовых пазух. Поэтому лучше пройти обследование у специалистов.
Ранее россиян предупредили, что длительное пребывание на солнце может вызывать головную боль. Летом кровеносные сосуды расширяются и этом тоже вызывает ухудшение состояния здоровья.
Хирург Александр Умнов отметил, что вторичные головные боли относятся к группе состояний, при которых неприятные ощущения говорят о развитии опасного заболевания.