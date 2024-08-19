Названы причины частых головных болей

Невролог Мартынов: частые головные боли говорят о хронической мигрени и стрессе

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Частые головные боли могут указывать на стресс, усталость, проблемы со зрением и гормональные изменения. Об этом РИА «Новости» сообщил врач-невролог Владимир Мартынов.

«Частые головные боли могут быть признаками хронической мигрени. Также они могут быть предвестниками стресса, усталости, напряжения мышц шеи и плеч», —  пояснил он.

По словам невролога, причиной постоянных головных болей в области лба, вокруг глаз может быть синусит и воспаление носовых пазух. Поэтому лучше пройти обследование у специалистов.

Ранее россиян предупредили, что длительное пребывание на солнце может вызывать головную боль. Летом кровеносные сосуды расширяются и этом тоже вызывает ухудшение состояния здоровья.

Хирург Александр Умнов отметил, что вторичные головные боли относятся к группе состояний, при которых неприятные ощущения говорят о развитии опасного заболевания.

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