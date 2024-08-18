Названы повышающие тестостерон продукты

Канадские ученые составили список продуктов, которые помогут увеличить «мужскую силу». Повышению уровня тестостерона способствуют яблоки, помидоры и петрушка, сообщило издание Nutrients.

В статье отметили, что главный мужской половой гормон начинает снижаться после 30 лет на 1% ежегодно. При дефиците тестостерона может развиться гипогонадизм, который уменьшает мышечную массу и плотность костей. Из-за нехватки данного гормона появляется половая слабость и растет риск переломов конечностей.

Эксперты в ходе исследования провели анализ научных статей о влиянии природных антиоксидантов на мужское здоровье. Они выяснили, что продукты, содержащие много полифенольных соединений, способствуют выработке андрогенов.

Таким образом, для поддержания тестостерона в рационе мужчины должны быть яблоки, петрушка, помидоры, фасоль, горох, виноград и грейпфруты. Также полезно пить зеленый чай.

Уролог Питер Уайт посоветовал мужчинам для повышения либидо есть грецкие орехи и темный шоколад.