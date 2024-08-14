Названы последствия употребления «мясного клея»

В России зафиксировали частое использование в колбасе и твороге трансглютаминазы, известного как «мясной клей». Эта вредная добавка может привести к развитию серьезных заболеваний, рассказала в беседе с ОСН диетолог Полина Журавлева.

«Этот монстрофермент может менять структуру белков. Он их склеивает между собой и они не могут свободно передвигаться. Производство от этого проще, только для организма это страшный вред», — сказала она.

Журавлева перечислила самые распространенные последствия. К ним относятся развитие целиакии, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Опасную добавку можно встретить в хлебе, в молочных продуктах, колбасных изделиях и сладостях.

Ранее диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова напомнила о вреде частого употребления попкорна. Сами зерна кукурузы не влияют на организм, а опасность представляют добавки