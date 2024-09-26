Названы пять признаков надвигающегося инфаркта

Надвигающийся инфаркт можно определить по пяти признакам. Об этом академик РАН, врач-кардиолог Юрий Беленков рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» .

По словам Беленкова, о приближающемся сердечном приступе может говорить слабое рукопожатие. Он объяснил, что при поражении сосудов в организме будет малое кровоснабжение, поэтому «рука пожимает руку слабо».

Еще одним признаком инфаркта является боль в ногах, которую особенно явно могут чувствовать курильщики. Помимо этого, о грядущем сердечном приступе могут свидетельствовать отек лодыжек, ночная потливость и одышка, которая быстро проходит после вставания.

Ранее кардиолог Ольга Перфильева предупредила, что рвота является нетипичным признаком инфаркта миокарда.