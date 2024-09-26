Названы факторы появления ранней седины

Появление седины обусловлено генетическим фактором, поэтому замедлить ее развитие невозможно. Об этом предупредила дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова. Ее слова привели на сайте aif.ru .

«Чтобы понять, насколько рано грозит седина, достаточно посмотреть на маму и бабушку. Если они столкнулись с ранним поседением волос, то удивляться появившимся у себя седым волоскам не надо», — объяснила врач.

Егорова отметила, что развитие седины при предрасполагающих наследственных факторах ускоряется при длительном стрессе. Также волосы седеют из-за прекращения выработки меланина — окрашивающего пигмента.

Профессор Юлия Галлямова ранее отметила, что седина может появиться преждевременно из-за наследственности. Ранее поседение волос могут вызвать разные заболевания, например, витилиго.