Названы блюда фастфуда, которые не вредят фигуре | 360°

Здоровье 12 мая 2024, 02:48 Названы блюда фастфуда, которые не вредят фигуре Терапевт Асанов перечислил полезный для здоровья фастфуд Freepik

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Среди блюд фастфуда стоит отдавать предпочтение салатам, курице и роллам в пресной лепешке. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов.

«В каждом меню кафе „быстрой еды“ есть салаты, которые приветствуются диетологами. Чтобы утолить голод, лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке», — пояснил он.

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По словам Асанова, между разными видами мяса лучше выбрать курицу, а не свинину или говядину. Картофель рекомендуется не сочетать с мясом. При выборе соуса терапевт посоветовал взять кетчуп или горчицу, и не покупать соусы на основе майонеза.

Также врач напомнил любителям суши и роллов, что рис считается диетическим продуктом. Но полезен неочищенный коричневый рис, так как в его шелухе содержится много витаминов и минералов, а белый рис добавляет блюдам калорийности. Полностью отказываться от суши и роллов не стоит, но нужно соблюдать меру, резюмировал Асанов.

Диетолог Екатерина Казачкова ранее отмечала, что съесть фастфуд можно один раз в две недели. Это поможет не набрать лишний вес, и насладиться любимым блюдом.