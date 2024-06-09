Названо число зараженных коронавирусом россиян

Мурашко: в России инфицированы коронавирусом более 80 тысяч человек

Фото: РИА «Новости»

В России коронавирусной инфекцией COVID-19 заражены порядка 80 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, из них около 20 тысяч находятся в медицинских учреждениях. Медики на постоянной основе отслеживают изменчивость вируса, идет мониторинг эффективности терапии ковида и вакцин.

«Отечественная система здравоохранения в случае появления каких-либо новых вызовов способна быстро среагировать и подстроиться под ситуацию благодаря большому опыту работы в пандемию», — сказал Мурашко.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что на сегодняшний день со стороны коронавируса нет серьезного риска для жизни и нормального функционирования людей. Попова не исключила новых волн заболеваемости ковидом, при этом оговорилась, что они могут быть обусловлены совокупностью самых различных факторов.

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