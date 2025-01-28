Названа снижающая риск развития инсульта рыба

Употребление форели или лосося поможет снизить риск развития инфаркта и инсульта. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Доктор Фил.

Он отметил, что рыба содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, которые участвуют в жировом обмене, повышают уровень «хорошего» холестерина в крови. Все эти свойства в совокупности уменьшают риск развития атеросклероза.

«Чем больше едите рыбы, тем меньше риск умереть и тем выше продолжительность жизни», — отметил врач.

По его словам, важно не забывать о соблюдении меры в употреблении рыбы и делать это лучше не чаще двух-трех раз в неделю. Предпочтение лучше отдать блюдам с лососем, форелью, треской и тунцом.

Врач-терапевт Виктор Лишин ранее предупредил, что игнорирование гипертонического криза может привести к инфаркту или инсульту.