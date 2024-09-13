Названа опасность воды из кулеров

Химик Гончар: кулеры для воды опасны для здоровья

Кулеры для воды, как правило, не обслуживают должным образом, из-за чего в них размножаются бактерии. Об этом в беседе «Радио 1» генеральный директор «Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды» Юрий Гончар.

По его словам, здесь важно насколько добросовестны поставщики питьевой воды.

«В стране нет документа, который нормирует правила использования кулеров и оборотных тар, которые используются для заполнения кулеров», — отметил он.

Гончар заявил, что поэтому производитель может отчищать бутыль разными химическими средствами или просто залить в него новую порцию воды и отвезти потребителю

Эксперт рекомендовал не использовать одноразовые пластиковые бутылки для хранения воды. В них происходит увеличение концентрации общего органического углерода.

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