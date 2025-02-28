Названа опасная привычка при приготовлении курицы

Перед тем, как готовить сырую курицу, ее нельзя мыть в кухонной раковине. Это действие способно привести к риску возникновения инфекций, сообщил Daily Mail терапевт Сэмуэль Чоудхури.

Подобную ошибку свершают многие. По словам Чоудхури, в процессе мытья бактерии из мяса могут попасть на овощи или фрукты, которые едят сырыми.

«Перекрестное заражение может произойти даже, если рядом нет сырых овощей. Капли воды с бактериями способны разлетаться на расстояние до 80 сантиметров», — предупредил врач.

Они могут загрязнить другие предметы, находящиеся у раковины. Терапевт посоветовал перед приготовлением опускать курицу в горячую воду. Для уничтожения бактерий в птице хватит 75 градусов.

Также нужно ввести привычку мыть руки после контакта с сырым мясом. Именно от их чистоты зависит безопасность во время приготовления блюд.

Некоторые части курицы могут быть опасны для здоровья, поэтому их лучше не употреблять в пищу. Кишки, лапки, шею и гузку добавлять в свой рацион не стоит.