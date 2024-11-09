Названа норма потребления мяса в неделю

Чрезмерное употребление красного мяса может вызвать проблемы со здоровьем, поэтому рекомендуется его есть до 500-600 граммов в неделю. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-гастроэнтеролог частной клиники АО «Медицина» Евгений Белоусов.

«Регулярное потребление большого количества красного мяса, особенно обработанного, связано с повышением риска рака толстой кишки», — объяснил врач.

По его словам, при жарке или копчении мяса могут образовываться канцерогенные вещества. Кроме того, в нем содержится большое количество насыщенных жиров. При злоупотреблении мясом они способствуют повышению уровня холестерина в крови и могут привести к атеросклерозу.

Белоусов добавил, что необходимо оценивать и качество мяса, пояснив, что обработанные мясные изделия, в частности, сосиски и колбасы, содержащие добавленные консерванты и насыщенные жиры, также вредны. Он рекомендовал выбирать нежирные сорта мяса, а также дополнить рацион растительными белками, чтобы снизить риски и улучшить здоровье.

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