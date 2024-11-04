Названа безопасная для здоровья норма употребления алкоголя

Врач Габдулхакова: в день можно употреблять не более 20 граммов чистого алкоголя

Вопрос минимальной дозы алкоголя, не вредящей здоровью человека, поднимали уже не один год, но мнения ученых в каждом исследовании расходились. Об этом «Известиям» рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

Она отметила, что согласно критериям ВОЗ, одна доза алкоголя (порция) — это 10 граммов чистого алкоголя или 12,7 миллилитра спирта.

«Умеренное употребление алкоголя определяется как один-два напитка в день, где один напиток равен 12 унциям пива, пяти унциям вина или 1,5 унции крепких напитков. Одна унция — 28,35 грамма», — пояснила врач.

Кроме того, имеет значение общее состояние организма человека и тот факт, является ли он пьющим. Токсин в любом случае негативно воздействует на все клетки.

Чрезмерное употребление спиртного разрушает клетки печени, страдают кишечник и другие органы. Кроме того, алкоголь является одной из причин обратимой артериальной гипертензии, неишемической дилатационной кардиомиопатии и фибрилляции предсердий, а также значительно увеличивает риск инсульта — ишемического и геморрагического.

Ранее американские ученые выяснили, что употребление спиртного на ночь ухудшает качество сна, изменяя его структуру.