Назван защищающий от рака кишечника десерт

Продеус: японский десерт моти может уберечь от рака

Японский десерт моти может защитить от рака кишечника. Об этом рассказал врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Он уточнил, что в японском десерте содержится рисовая мука, которая является источником резистентного крахмала. В просвете кишечника это вещество является пищей для «хороших» микробов. Они продуцируют так называемые короткоцепочечные жирные кислоты, тормозящие развитие опухоли.

Кроме того, в рисовой муке содержится кремний. Этот жизненно важный микроэлемент, необходимый для твердости костей, подвижности суставов и хорошего состояния кожи.

Продеус добавил, что десятилетние исследования уже показали, что у людей, которые употребляли резистентный крахмал на постоянной основе, снижался риск развития рака кишечника.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов предупредил, что частое употребление продуктов с нитратами и консервантами увеличивает риск развития рака.