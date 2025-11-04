Назван безобидный симптом, указывающий на рак

Mirror: симптомом рака может быть сохраняющийся три недели кашель

Кашель, продолжающийся более трех недель, может быть признаком рака. К такому выводу пришли в Национальной службе здравоохранения Великобритании, сообщила газета The Mirror.

«Кашель, который продолжается в течение этого периода, может быть вызван болезнью, которая стала причиной смерти более чем 33 тысяч британцев в год», — отметили в материале.

Авторы публикации подчеркнули, что кашель может быть признаком COVID-19, аллергии или простой ОРВИ, однако кашель может сигнализировать и о смертельном заболевании.

Ранее британские врачи приняли симптомы рака у 30-летней пациентки за тревожное расстройство. Спустя несколько лет на УЗИ выяснилось, что у женщины был рак щитовидной железы.