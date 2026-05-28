Научный сотрудник Литвинов подчеркнул, что полное излечение от рассеянного склероза пока невозможно

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха Валерий Литвинов в разговоре с RT подчеркнул, что на данный момент полное излечение от рассеянного склероза невозможно. Однако современная медицина сделала значительный шаг вперед в лечении этого заболевания.

«Современная терапия позволяет надолго остановить развитие болезни», — отметил врач.

По словам Литвинова, препараты, появившиеся в середине 1990-х годов, изменили подход к лечению рассеянного склероза. Они способны уменьшать аутоиммунное воспаление, предотвращая атаку иммунной системы на нервные клетки.

Врач также добавил, что сегодня в мире используются различные виды медикаментов, включая интерфероны, моноклональные антитела и иммуносупрессоры. Эти препараты имеют разную силу действия и подходят для различных форм заболевания.

Кроме того, Литвинов подчеркнул важность лечебной физкультуры и реабилитационных программ для пациентов с рассеянным склерозом. Он выразил надежду, что с развитием молекулярной биологии и иммунологии в будущем удастся полностью остановить аутоиммунные процессы в нервной системе и сделать болезнь излечимой.