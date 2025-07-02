Научный сотрудник Борозденко сообщил о выделении опасных веществ при поврежденном контейнере

Для производства контейнеров предназначающихся для хранения еды применяют различные типы пищевого пластика. Часто встречающиеся виды — PET/PETE, PS и PP. Несмотря на различия в правилах использования и хранения, контейнеры из этих материалов необходимо утилизировать при обнаружении на них повреждений в виде царапин. Такое предупреждение сделал младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко в беседе с «Газетой.Ru» .

Повреждения на поверхности пластиковых контейнеров могут увеличить риск переноса вредных веществ в пищу.

«Например, тип пластика (PET/PETE) обычно используется в производстве бутылок для напитков, одноразовых контейнеров для еды. Вы можете долгое время хранить в нем один продукт — до шести месяцев. Но не рекомендуется использовать его повторно, так как при повреждении (царапины, сколы) может высвобождать потенциально канцерогенные вещества», — пояснил врач.

Пластик типа PS (полистирол) используется для создания одноразовой посуды. Как утверждает специалист, не следует хранить в ней еду или подогревать ее, поскольку полистирол признан канцерогеном.