Натуральную фактуру назвали ключевым признаком премиальной кожи

Семенова отметила, что в производстве высокого класса используется полнослойная или верхний слой кожи (full-grain и top-grain), который сохраняет естественный рисунок волокна. Такая поверхность имеет естественную матовость, тактильную мягкость и теплоту. «При прикосновении ощущается структура материала. Именно сохраненная натуральная фактура отличает премиальную кожу от корректированных и сильно пигментированных аналогов», — заявила эксперт.

По словам фэшн-эксперта, высококлассная кожа никогда не выглядит плоской по цвету. Премиальные изделия чаще всего окрашиваются анилиновым способом, при котором пигмент органически впитывается в структуру кожи и подчеркивает ее рисунок. «В результате оттенок приобретает глубину: в тени он выглядит насыщеннее, при теплом свете — мягче, а со временем становится благороднее», — объяснила Семенова.

Также Семенов заявила, что ручная работа придает изделию микропластичность формы, которую невозможно воспроизвести полностью автоматизированным способом. «Это не эффект, а результат точной крафтовой инженерии и опыта мастера», — отметила арт-директор.

Еще один важный показатель класса кожи — обработка края. Качественная обработка включает шлифовку, нанесение нескольких слоев краски, промежуточную сушку, вощение и ручную полировку. В результате край становится плотным, гладким и очень устойчивым к износу.