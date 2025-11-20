Нарколог Тюрин отметил, что близкие должны стать союзниками, а не надзирателями в лечении человека от алкоголизма

Алкоголизм разрушает не только жизнь человека, но и его семьи. Тревога близких, бессонные ночи, разочарование и вина — все это неотъемлемая часть жизни семьи, где один из членов страдает от зависимости. Врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал Life.ru , как близким помочь человеку, страдающему от алкоголизма.

Как отметил доктор, необходимо проанализировать взаимоотношения в семье и предложить помощь психолога не только больному, но и всем членам семьи. Уговаривать нужно мягко, без давления, поскольку любое давление может усилить отрицание проблемы.

«Ваша задача — не штурмовать эту стену с криком, а тихо найти потайную дверь», — поясняет врач.

Подготовиться к откровенному разговору и показать человеку, страдающему от алкоголизма, последствия его болезни можно с помощью дневника, в котором будут зафиксированы факты, подтверждающие наличие проблемы. Это могут быть финансовые трудности, разрушенное доверие детей и другие последствия.

Когда человек будет трезв и подавлен, можно показать ему эти факты и предложить вместе найти решение проблемы. Предложение посетить нарколога часто встречает шквал отрицания. В этом случае можно использовать тактику мягкого перенаправления: «Давай обратимся к независимому специалисту, просто выслушаем его мнение».

Важно найти «своего» врача, которому сможет довериться и больной, и его семья. Роль близких в лечении — роль союзника, а не надзирателя. Лечение должно стать предсказуемым маршрутом, где нет места сюрпризам. Только так оно станет успешным, заключил Тюрин.