Нарколог Теслер рассказал о негативном влиянии снюса на репродуктивную систему

Нарколог, психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер рассказал в эфире радиостанции « Говорит Москва » о негативном влиянии снюса на здоровье, в частности на репродуктивную систему.

По словам специалиста, любые никотиносодержащие вещества опасны, поскольку вещество сужает сосуды и нарушает кровообращение.

«Для подростков и молодежи это вдвойне опасно, потому что, к примеру, девочки находятся в репродуктивном периоде», — предупредил медик.

Врач напомнил, что снюс регламентирован во многих странах, включая Россию, Европу и США.