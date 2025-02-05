Нарколог Шуров усомнился в необходимости рехабов для подростков-вейперов

Создание рехабов для подростков, увлекающихся вейпами, не является хорошей идеей. Врач-нарколог Василий Шуров поделился своим мнением на этот счет в разговоре с РИАМО .

Шуров заметил, что подростки не смогут посещать школу и получать образование, если будут находиться в реабилитационном центре.

«Я очень плохо себе представляю, как подростка можно положить в реабилитационный центр. Он же должен прерывать свое образование, а рехаб подразумевает длительное пребыванием», — цитирует специалиста kp.ru.

Шуров также подчеркнул, что вейпы так же опасны для здоровья, как и обычные сигареты. Чтобы не провоцировать ребенка курить, родители сами должны избавиться от вредных привычек, посоветовал нарколог.