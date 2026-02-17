Нарколог Шуров рассказал, что трезвенники хуже реагируют на алкоголь, чем пьющие

Часто непьющие люди сталкиваются с ситуацией, когда во время праздничных застолий им настойчиво предлагают попробовать алкоголь. Нарколог Василий Шуров поделился с Общественной Службой Говостей советами, как поступить в подобных ситуациях.

По мнению врача, соглашаться на алкоголь во время застолья непьющим людям не стоит: они быстро опьянеют и будут страдать на следующий день. Лучший выход из ситуации, когда кто-то настойчиво предлагает выпить — твердо сказать «нет».

«Надо понимать, что в компании всегда будут два-три зависимых, которым скучно напиваться одним и которым надо втянуть в отравление максимум людей. Они самые настойчивые. Говорите им: „Я пришел веселиться, как и ты. Тебе нужен алкоголь, мне не нужен, все, точка“. Нельзя поддаваться», — отметил медик.

Он пояснил, что организм регулярно пьющих людей привыкает к алкогольному отравлению и лучше его переносит. У трезвенников такой внутренней защиты от этанола нет.