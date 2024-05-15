Нарколог Шуров рассказал, что регулярно пьющие шампанское ничем не отличаются от других алкоголиков | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 15:38 Нарколог Шуров рассказал, что регулярно пьющие шампанское ничем не отличаются от других алкоголиков

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Люди, которые регулярно пьют игристые вина, ничем не отличаются от тех, кто предпочитает другие напитки. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров.

По его словам, многие люди, которые предпочитают не пиво, а вино, часто считают, что они не алкоголики. Потому что пьют более дорогие и качественные напитки. Однако факт остается неизменным: регулярный прием спиртного вызывает зависимость.

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«Когда мы и пиво, и шампанское пересчитываем, то получается, что человек точно так же мог выпить бутылку водки, но считает, что раз он пьет что-то легкое — у него нет проблем», — рассказал нарколог.

Он добавил, что это самообман. Независимо от того, с чего начинает человек, он, скорее всего, закончит крепкими напитками на последующих стадиях алкоголизма.

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