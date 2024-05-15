Нарколог Шуров рассказал, что регулярно пьющие шампанское ничем не отличаются от других алкоголиков | 360°

15 мая 2024, 15:38
Нарколог Шуров рассказал, что регулярно пьющие шампанское ничем не отличаются от других алкоголиков
Люди, которые регулярно пьют игристые вина, ничем не отличаются от тех, кто предпочитает другие напитки. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров.
По его словам, многие люди, которые предпочитают не пиво, а вино, часто считают, что они не алкоголики. Потому что пьют более дорогие и качественные напитки. Однако факт остается неизменным: регулярный прием спиртного вызывает зависимость.
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«Когда мы и пиво, и шампанское пересчитываем, то получается, что человек точно так же мог выпить бутылку водки, но считает, что раз он пьет что-то легкое — у него нет проблем», — рассказал нарколог.
Он добавил, что это самообман. Независимо от того, с чего начинает человек, он, скорее всего, закончит крепкими напитками на последующих стадиях алкоголизма.
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