Нарколог Шуров: при попытках избавиться от привычки курить человек может столкнуться с синдромом отмены | 360°

Здоровье 15 мая 2024, 12:01 Нарколог Шуров: при попытках избавиться от привычки курить человек может столкнуться с синдромом отмены

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Пытаясь избавиться от курения самостоятельно, человек может столкнуться с так называемым абстинентным синдромом или синдромом отмены. Об этом RT рассказал врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

В таком состоянии человек испытывает стресс, тремор, перевозбуждение.

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«Человек должен понять: это не про удовольствие, не про преодоление стресса, а именно про лечение своей абстиненции (не покурю — будет плохо)», — пояснил Шуров.

Чаще всего людей пугает именно абстинентный период, поэтому врачи на время предлагают принимать своим пациентам медикаменты, блокирующие негативный рецептор и снижающие проявления абстиненции.