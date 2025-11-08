Нарколог Шуров предупредил о риске галлюцинаций и судорог из-за употребления бетельного ореха

Психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал « Москве 24 », что ареколин, содержащийся в бетельном орехе, может вызывать галлюцинации, замедление сердечного ритма, снижение давления и судороги.

Специалист прокомментировал инициативу Госдумы о запрете свободной продажи бетельного ореха на маркетплейсах. По словам врача, ареколин воздействует на никотиновые и мускариновые рецепторы, обладает стимулирующим и психоактивным действием, а также имеет множество побочных эффектов.

Специалист призвал не только ограничить продажу продукта, но и ввести наказание за его рекламу в социальных сетях. В заключение Шуров предупредил о формировании зависимости от ореха.