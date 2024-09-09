Нарколог Шуров предупредил, что препарат для похудения на основе семаглутида провоцирует депрессию

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru рассказал, что препарат для похудения на основе семаглутида, который активно используют звезды, способен провоцировать тревогу и депрессию.

Медик также отметил, что этот препарат дает временный эффект, то есть человек худеет до тех пор, пока его колет.

«В первую очередь уходят мышцы, буквально обвисает кожа. Со стороны психики появляется тревога и депрессия», — сказал Шуров.

При отмене препарата прежний вес вернется к человеку, только уже не в виде мышц, а в виде жира, добавил нарколог.