Нарколог Шуров предупредил, что кофе вызывает накопление усталости | 360°

03 мая 2024, 17:05
Нарколог Шуров предупредил, что кофе вызывает накопление усталости
Кофе обманывает организм, даря временное ощущение бодрости, на самом же деле напиток лишь провоцирует накопление усталости. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.
Он подчеркнул, что кофе относится к довольно слабым психостимуляторам. Поэтому подарить настоящую бодрость не способен.
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«Когда действие кофеина проходит, активность снижается еще сильнее, чем до испития чашки бодрящей жидкости. В итоге, нужно либо еще дольше отдыхать, либо принимать новую дозу кофеина», — отметил врач.
Он добавил, что, если человек хорошо спит, то кофе ему не нужен. А если плохо, то напиток не поможет, а со временем лишь усугубит ситуацию, вызывая еще большую сонливость.
Врачи
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