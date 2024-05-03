Нарколог Шуров предупредил, что кофе вызывает накопление усталости | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 17:05 Нарколог Шуров предупредил, что кофе вызывает накопление усталости

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Кофе обманывает организм, даря временное ощущение бодрости, на самом же деле напиток лишь провоцирует накопление усталости. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

Он подчеркнул, что кофе относится к довольно слабым психостимуляторам. Поэтому подарить настоящую бодрость не способен.

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«Когда действие кофеина проходит, активность снижается еще сильнее, чем до испития чашки бодрящей жидкости. В итоге, нужно либо еще дольше отдыхать, либо принимать новую дозу кофеина», — отметил врач.

Он добавил, что, если человек хорошо спит, то кофе ему не нужен. А если плохо, то напиток не поможет, а со временем лишь усугубит ситуацию, вызывая еще большую сонливость.

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