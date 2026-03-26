Нарколог Шуров предупредил, что домашнее лечение алкогольного психоза может усугубить проблему

По словам специалиста, алкогольная интоксикация характеризуется угнетением нервной системы, нарушением координации и мимики, вплоть до комы. Алкогольный психоз же возникает при отмене алкоголя после длительного его употребления.

«Кто-то насекомых видит, кто-то чертиков мелких. Говоря медицинским языком, психоз — это нарушение отношений с реальностью, когда человек не понимает, где он, что вокруг происходит. При этом он достаточно агрессивен, он может напасть на людей, может выпрыгнуть в окно», — рассказал Шуров.

Доктор подчеркнул, что алкогольный психоз требует стационарного лечения. Домашнее лечение может усугубить проблему.

«Домашнее лечение — это абсолютно неправильно, потому что кто будет с таким человеком сидеть каждые пять минут. Часто такой пациент требует фиксации, потому что он может в окно выпрыгнуть, напасть на кого угодно, он себе не принадлежит», — предупредил Шуров.