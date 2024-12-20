Нарколог Шуров предостерег от пьянства на Новый год

Главный врач клиники доктора Шурова, психиатр и нарколог Василий Шуров усомнился в том, что пьющим россиянам удастся защититься от переизбытка спиртного в организме в новогоднюю ночь. Специалиста процитировала Общественная Служба Новостей .

«Печень способна переработать 10 миллилитров чистого спирта в час. Это 25 миллилитров крепкого напитка, так называемая „муха“, или бокал вина или пива. Все, что больше, — печень захлебнется, будет состояние интоксикации», — разъяснил врач.

Чтобы уменьшить количество выпитого, облегчить или исключить похмелье Шуров дал ряд рекомендаций. В частности, не планировать запой, не сидеть часами за столом и не ходить в гости к алкоголикам.