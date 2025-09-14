Нарколог Шуров опроверг утверждение о существовании профессий, влияющих на развитие алкоголизма

Врач-нарколог Василий Шуров в разговоре с РИАМО опроверг распространенное заблуждение о существовании профессий, наиболее подверженных алкогольной зависимости.

Доктор подчеркнул, что склонность к употреблению алкоголя формируется задолго до выбора профессиональной сферы и зависит исключительно от индивидуальных особенностей каждого человека, написало ОТР.

Шуров также обратил внимание на негативное влияние пандемии COVID-19 на уровень употребления алкоголя среди россиян. За этот период население стало больше беспокоиться и испытывать стресс, что способствовало росту числа случаев злоупотребления алкоголем.